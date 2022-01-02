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"Газпром" объявил о рекорде добычи в 2021 году

17:46
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Компания нарастила объёмы экспорта газа

"Газпром" в 2021 году добыл максимальный объём газа за последние 13 лет. Как сообщил глава холдинга Алексей Миллер, этот показатель составил 514,8 миллиарда кубометров.
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В прошлом году выросли и показатели экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья. За год перекачано более 185 миллиардов кубических метров.

Миллер назвал три страны, которые в 2021 году значительно увеличили закупку газа у России – Германия, Турция и Италия.

С этого года "Газпром" вышел на новый уровень поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце 2021 года закончены все работы по строительству морского газопровода "Северный поток - 2". Сейчас идут технические процедуры по его лицензированию.

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