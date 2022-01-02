ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

16:19
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Лидеры двух стран общались по телефону

Президенты России и Турции поговорили по телефону. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и подвели основные итоги двустороннего сотрудничества.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора был подтверждён настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Москвой и Анкарой.

Также лидеры двух стран обсудили российские предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность. Речь шла и о ситуации в Закавказье, Сирии и Ливии.

Месяц назад Путин и Эрдоган говорили о ситуации на Украине. Тогда президенты отметили важность соблюдения Минских соглашений, а Владимир Путин обратил внимание турецкого лидера на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв договорённостей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.