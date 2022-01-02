Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Лидеры двух стран общались по телефону

Президенты России и Турции поговорили по телефону. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и подвели основные итоги двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора был подтверждён настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Москвой и Анкарой.

Также лидеры двух стран обсудили российские предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность. Речь шла и о ситуации в Закавказье, Сирии и Ливии.

Месяц назад Путин и Эрдоган говорили о ситуации на Украине. Тогда президенты отметили важность соблюдения Минских соглашений, а Владимир Путин обратил внимание турецкого лидера на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв договорённостей.

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