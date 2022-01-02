Более 20 человек пострадали при землетрясении в Китае

Серьёзных разрушений нет
На юго-западе Китая произошло землетрясение. Подземные толчки амплитудой 5,5 ощущались в провинции Юньнань.
Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 километров.
Местные СМИ сообщают о 22 пострадавших. Врачи оценивают состояние двух раненых как тяжёлое.
Землетрясение не вызвало разрушений жилых зданий и серьёзных повреждений важных инфраструктурных объектов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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