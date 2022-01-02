Растёт звезда: Максим Галкин спел с сыном на телевидении

Гарри исполнил с папой хит Эдит Пиаф
Максим Галкин спел дуэтом с сыном на телевидении. Видео совместного выступления с семилетним наследником юморист выложил у себя в Instagram.
"Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске "Две звезды. Отцы и Дети". Вчера смотрели всей семьёй", - подписал публикацию Галкин-старший.
Подписчики пришли в восторг и оставили сотни добрых комментариев. Поклонники Максима отметили, что его сын неплохо поёт.
"Отдельно заметно, что вы как-то намерено отошли на второй план, чтобы Гарри мог полноценно раскрыться в песне, быть главным исполнителем. ️ И получилось просто блестяще", - написала lilee_shine.
Молодцы!!!
Талантливые родители - талантливые дети.
Очень здорово, растёт звезда.
Браво, Максим! Вы можете ВСЁ!
Это было самое лучшее выступление во вчерашней программе. Какой Гарри молодец. И такой красивый.
И Лиза, и Гарри – удивительные дети, смотрю и наслаждаюсь! Низкий поклон родителям за такое воспитание!
Гарик покорил своим вокалом! Браво!
Максим! У Вас Чудесные дети!!!!
Думаю, что Эдит Пиаф сейчас на небе испытывает те же чувства, что и мы! Трогательность и восхищение!
Максим Галкин исполнил с сыном знаменитую песню Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien - "Нет, я не жалею ни о чём". Эта композиция была написана в 1956 году и до сих пор популярна во Франции и многих странах мира.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram