ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Растёт звезда: Максим Галкин спел с сыном на телевидении

18:34
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Гарри исполнил с папой хит Эдит Пиаф

Максим Галкин спел дуэтом с сыном на телевидении. Видео совместного выступления с семилетним наследником юморист выложил у себя в Instagram.
Галкин признался, что устал жить в помпезном замке

"Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске "Две звезды. Отцы и Дети". Вчера смотрели всей семьёй", - подписал публикацию Галкин-старший.

Подписчики пришли в восторг и оставили сотни добрых комментариев. Поклонники Максима отметили, что его сын неплохо поёт.

"Отдельно заметно, что вы как-то намерено отошли на второй план, чтобы Гарри мог полноценно раскрыться в песне, быть главным исполнителем. ️ И получилось просто блестяще", - написала lilee_shine.

Молодцы!!!

Талантливые родители - талантливые дети.

Очень здорово, растёт звезда.

Браво, Максим! Вы можете ВСЁ!

Это было самое лучшее выступление во вчерашней программе. Какой Гарри молодец. И такой красивый.

И Лиза, и Гарри – удивительные дети, смотрю и наслаждаюсь! Низкий поклон родителям за такое воспитание!

Гарик покорил своим вокалом! Браво!

Максим! У Вас Чудесные дети!!!!

Думаю, что Эдит Пиаф сейчас на небе испытывает те же чувства, что и мы! Трогательность и восхищение!

Максим Галкин исполнил с сыном знаменитую песню Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien  - "Нет, я не жалею ни о чём". Эта композиция была написана в 1956 году и до сих пор популярна во Франции и многих странах мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин
Максим Галкин
Максим Галкин с сыном Гарри
Максим Галкин с сыном Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.