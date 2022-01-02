Растёт звезда: Максим Галкин спел с сыном на телевидении

Гарри исполнил с папой хит Эдит Пиаф

Максим Галкин спел дуэтом с сыном на телевидении. Видео совместного выступления с семилетним наследником юморист выложил у себя в Instagram.

"Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске "Две звезды. Отцы и Дети". Вчера смотрели всей семьёй", - подписал публикацию Галкин-старший.

Подписчики пришли в восторг и оставили сотни добрых комментариев. Поклонники Максима отметили, что его сын неплохо поёт.

"Отдельно заметно, что вы как-то намерено отошли на второй план, чтобы Гарри мог полноценно раскрыться в песне, быть главным исполнителем. ️ И получилось просто блестяще", - написала lilee_shine.

Молодцы!!! Талантливые родители - талантливые дети. Очень здорово, растёт звезда. Браво, Максим! Вы можете ВСЁ! Это было самое лучшее выступление во вчерашней программе. Какой Гарри молодец. И такой красивый. И Лиза, и Гарри – удивительные дети, смотрю и наслаждаюсь! Низкий поклон родителям за такое воспитание! Гарик покорил своим вокалом! Браво! Максим! У Вас Чудесные дети!!!! Думаю, что Эдит Пиаф сейчас на небе испытывает те же чувства, что и мы! Трогательность и восхищение!

Максим Галкин исполнил с сыном знаменитую песню Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien - "Нет, я не жалею ни о чём". Эта композиция была написана в 1956 году и до сих пор популярна во Франции и многих странах мира.

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