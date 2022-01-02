Финляндия задумалась о вступлении в НАТО

Этого не исключают власти страны

Премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила вступление страны в НАТО. Заявление главы правительства приводит телеканал Yle.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять её, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности", - сказала Марин.

Это заявление прозвучало на фоне набирающей обороты антироссийской риторики на Западе. Сначала американские и британские СМИ начали обвинять Россию в подготовке ко вторжению на Украину, затем этот, ничем не подкреплённый миф, подхватили некоторые политики.

МИД России 17 декабря направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, которые, в частности, предусматривают нерасширение альянса на восток. Переговоры по этой проблематике должны пройти 10-13 января. В Вашингтоне уже заявили, что готовят свои предложения по безопасности.

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