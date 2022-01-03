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Байден и Зеленский поговорили по телефону

10:02
  • понедельник
  • 03 января 2022

В Белом доме раскрыли подробности переговоров

Президент Украины все-таки дождался телефонного звонка от президента США.  Накануне вечером в ходе беседы Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому о предстоящих контактах с Москвой по гарантиям безопасности.
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В пресс-службе Белого дома отметили: американский и украинский лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, реализация которых начнется с двустороннего американо-российского диалога по стратегической стабильности в Женеве и продолжится через Совет Россия-НАТО, а также в ОБСЕ.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что в Вашингтоне пообещали решительный ответ при якобы возможном вторжении России на Украину и назвал характер отношений между двумя странами особым.

На этом фоне Москва в очередной раз призывает международное сообщество, в частности, ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базы скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом заявил в телеграмм-канале первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский и привел ряд вопиющих примеров, передает "ТВ Центр".

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