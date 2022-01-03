Российских туристов предупредили о задержках авиарейсов в Хургаде

Причина - в непогоде

Генконсульство России в Хургаде предупреждает о задержках авиарейсов с египетского курорта. Причина - перебои в работе местного аэропорта из-за непогоды, которая обрушилась на город в минувшую субботу.

Самолёты вылетают примерно на два-три часа позже запланированного времени. Всю актуальную информацию генконсульство просит уточнять у представителей туроператоров и авиакомпаний, сообщает "ТВ Центр".

1 января сразу несколько регионов Египта накрыли ливень и град размером с перепелиное яйцо. Под ударом оказались и популярные у россиян Хургада и Шарм-эль-Шейх. Затоплены несколько отелей. Сильнее всего пострадали бунгало, их побило градом. Теперь отдыхающие требуют замены номеров.

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