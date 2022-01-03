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Под Оренбургом загорелся старинный храм (видео)

10:32
  • понедельник
  • 03 января 2022

Возгорание удалось локализовать

В Оренбургской области этой ночью пожарные тушили крупное возгорание в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

После прибытия расчетов было установлено, что изначально огонь вспыхнул в купольном помещении церкви, а затем быстро распространился по всему строению. В тушении спасателям помогали местные добровольцы.

Возгорание удалось локализовать и не допустить перехода пламени на соседние дома. Пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливают. Храм в селе Подгородняя Покровка – старинный, он был возведен в 1861-м году на средства прихожан.

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