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Комета Леонарда пролетит на минимальном расстоянии от Солнца

10:38
  • понедельник
  • 03 января 2022

Специалисты рассчитали ее траекторию движения

Самая яркая комета прошлого года - Леонарда – 3 января навсегда покинет Солнечную систему. Пока космическую странницу еще можно увидеть в небе на юге России, Украины и Молдовы, а также в странах Средней Азии.

Искать комету нужно примерно через час после заката над юго-западной частью горизонта. Чтобы разглядеть её, потребуется бинокль или телескоп. По словам астрономов, небесное тело уже приобрело красивый хвост.

Комета по традиции получила имя в честь своего открывателя - американского учёного Грегори Леонарда. Он обнаружил объект год назад. Специалисты рассчитали траекторию движения космической пришелицы и оказалось, что земляне ее больше никогда не увидят.

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