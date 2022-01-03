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Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования

10:33
  • понедельник
  • 03 января 2022

Московская электронная школа развивается

Главный проект ближайших лет в сфере столичного образования - постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.
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По словам мэра, в предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников города во всех районах столицы. Растет популярность IT-классов. А в рамках инженерной специализации школьникам открылись новые направления, в частности, атомные и курчатовские классы.

Помимо этого, развитие получила Московская электронная школа (МЭШ). Расширяется ее функционал, там появилось 45 тысяч качественных учебных материалов.

Следующим шагом развития Московской электронной школы должна стать возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика с учетом его талантов и интересов, сообщил Собянин.

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