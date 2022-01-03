В России выявили 16343 новых случая COVID-19

В Москве - 1335 случаев

За сутки в России зафиксировали 16343 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида.

В Москве выявлено 1335 случаев, в Московской области – 1180. За последние сутки из больницы выписаны более 24 тысяч пациентов с ковидом. За весь период выздоровели 9 миллионов 548 тысяч 76 человек.

За все время в стране зарегистрировано 10 миллионов 554 тысячи 309 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,16%.

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