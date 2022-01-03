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Face Pay заработает на МЦК

11:23
  • понедельник
  • 03 января 2022

Это произойдет летом 2022 года

На Московском центральном кольце (МЦК) уже к лету этого года должен заработать сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Об этом в понедельник рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"До конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" оценил систему Face Pay в метро. За месяц системой воспользовались 50 тысяч человек.

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