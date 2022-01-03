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Депутат Рады рассказал о популярности Путина на Украине

12:34
  • понедельник
  • 03 января 2022

Украинцы смотрели его новогоднее обращение

Многие граждане Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина. Об этом депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива рассказал в своем Телеграм-канале.

"Его поздравления, уверен, посмотрели все!" — отметил Кива.

Между тем Владимир Зеленский второй год подряд возглавляет рейтинг "Разочарование года". Неправильным курс движения Украины считают 68% ее граждан. Президенту страны не доверяют 52% украинцев.

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