Украинцы смотрели его новогоднее обращение

Многие граждане Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина. Об этом депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива рассказал в своем Телеграм-канале.

"Его поздравления, уверен, посмотрели все!" — отметил Кива.

Между тем Владимир Зеленский второй год подряд возглавляет рейтинг "Разочарование года". Неправильным курс движения Украины считают 68% ее граждан. Президенту страны не доверяют 52% украинцев.

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