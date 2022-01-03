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В МИД допустили затягивание сертификации "Северного потока - 2" до лета

13:18
  • понедельник
  • 03 января 2022

Могут быть сложности со стороны США

Процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" может затянуться на многие месяцы. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД России Александр Панкин.
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По его словам, таковы регламенты процедуры. "Да, это может и до лета продлиться", - сказал он, добавив, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны Вашингтона.

"Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - отметил Александр Панкин.

В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину, что "Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации. Путин отметил, что теперь слово за европейскими регуляторами, которые должны принять решение о начале работы газопровода.

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