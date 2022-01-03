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Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне

14:46
  • понедельник
  • 03 января 2022

Ожидается мокрый снег и сильный ветер

На Москву и область надвигается активный атлантический циклон. В ближайшие дни он принесёт морозы, снегопады и сильный ветер. Между тем, в других регионах уже ликвидируют последствия непогоды. В Удмуртии из-за метели было ограничено движение транспорта и задержаны авиарейсы. А в Сочи из-за лавинной опасности в понедельник действует штормовое предупреждение.

Сильный снегопад накрыл курорт Роза Хутор. Из-за высокого риска схода лавин закрыты несколько горнолыжных трасс. Но отдыхающих это не сильно пугает, люди готовы часами стоять у подъемников. На подъездах к Красной Поляне заторы. Снегоуборочная техника с трудом справляется.

Снег с дождем и сильным ветром в Пятигорске. В Уфе всю ночь коммунальщики убирали снежные заносы, чтобы утром общественный транспорт смог выйти на маршруты. В Удмуртии на некоторых трассах пришлось вводить ограничения. В Перми и Ижевске были задержки рейсов. Активный атлантический циклон надвигается на столичный регион. Резко упадет атмосферное давление.

"В Москве и Московской области днем 5 января ожидаем снег, местами сильный, возможны снежные заносы, ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду", - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Возможен гололед, это существенно ухудшит дорожную ситуацию. Впрочем, сложные метеоусловия, особенно в праздничные дни, хороший повод остаться дома и провести время с семьей.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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