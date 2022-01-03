В Амстердаме жестко разогнали акцию против антиковидных мер

Ситуация с COVID-19 остается сложной

В Европе стремительно распространятся штамм "омикрон". С введением новых ограничений растут протестные настроения. Масштабные акции - в Нидерландах и Германии. А в Португалии из-за вспышки инфекции задержали круизный лайнер.

Акцию в Амстердаме против антиковидных мер местный муниципалитет, полиция и прокуратура заранее объявили вне закона. Организаторы отказались гарантировать соблюдение социальной дистанции. В итоге тех, кто вышел на улицы, встретили совсем не гостеприимно.

Нидерланды живут в режиме почти полного локдауна. Недовольство людей растет, но растет и заболеваемость коронавирусом. А массовая демонстрация - это потенциальный очаг. Протестующих разгоняли жестко, даже натравливали на них служебных собак. В столкновениях с полицией пострадали не менее десяти человек.

Похожая картина в Германии - там с митингующими тоже не церемонились. В правительстве ФРГ сообщили: число заражений новой мутацией Ковид-19 удваивается каждые 4 дня. Болеют - правда, в легкой форме - даже привитые. К примеру, на немецком круизном лайнере, шедшем из Гамбурга на Канары, коронавирус обнаружили у 52 вакцинированных членов экипажа. Всего же на борту находились три тысячи человек.

Судно задержали в порту Лиссабона, людей отправили в больницы. Ситуация критическая и в самой Португалии. За праздники количество положительных тестов увеличилось втрое. Но местные жители не унывают. Закаляются, купаясь в Атлантическом океане.

А вот в США до курортов многие не добрались. Там из-за новой вспышки отменили порядка двух тысяч рейсов. Сотрудники аэропортов массово болеют, обслуживать пассажиров попросту некому. Число госпитализаций из-за ковида в стране выросло на 30 процентов. Вирус подтвердили у министра обороны США Ллойда Остина.

Тревожные новости приходят и из Бразилии. Там коронавирусом заболел некогда знаменитый футболист, а сейчас - владелец своего родного клуба Роналдо. Во Франции же положительный тест - у одного из самых титулованных игроков "ПСЖ" Лионеля Месси. Между тем, глава минздрава Пятой республики обнадежил: по его словам, эта пятая волна пандемии может стать последней для страны.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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