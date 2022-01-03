Украина и США разошлись в оценке переговоров Зеленского и Байдена

Что скрыл Киев?

В Киеве обсуждают первый в этом году телефонный разговор президентов Украины и США. Он состоялся накануне вечером, и внимание заокеанского лидера явно воодушевило украинскую власть. Владимир Зеленский в очередной раз заручился поддержкой перед мифической угрозой со стороны России. В Вашингтоне, впрочем, переговоры оценили несколько иначе.

Этого звонка из Вашингтона Зеленский, разумеется, очень ждал. Учитывая предстоящие переговоры между Россией, США и НАТО, где будет обсуждаться в том числе и судьба Украины, и на которые её представителей ожидаемо не пригласили, в офисе украинского президента царят траурные настроения. Чтобы хоть немного подбодрить киевские власти, говорят эксперты, возможно, и нужен был этот разговор с Байденом. Во всяком случае, Зеленский его итоги явно воспринял позитивно:

"Первый международный разговор года с Джо Байденом доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины".

Реакция Вашингтона была куда сдержаннее. Официальный Твиттер президента США даже не стал сообщать о телефонных переговорах Байдена с Зеленским. А вот на странице Белого дома все же появилось небольшое сообщение. Помимо привычных тезисов о поддержке территориальной целостности Украины и жестких санкциях против России в случае нападения, там есть и строки про минские соглашения, о которых Киев почему-то не упомянул:

"Президент Байден также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

Переговоры по Донбассу украинские власти намеренно завели в тупик, по сути, отказавшись исполнять минские договоренности. Вместо этого продолжают перебрасывать на юго-восток Украины войска и технику. Растёт интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. Причем, с применением тяжелой артиллерии и беспилотников.

"По информации от местных жителей села "Валуйское", за прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченного украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание тактического штаба националистов и оборудования в учебных классах огневых позиций", - сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Все эти факты говорят о возможно готовящихся провокациях, утверждают военные эксперты. На Украине достаточно сил, которые подталкивают Зеленского на проведение силовой операции. Одновременно с этим ведется работа по дискредитации самого Зеленского в контексте его заявлений о готовности к прямым переговорам с Путиным.

"С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", - отметил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Впрочем, Путин, и это не раз подчеркивали в Кремле, встречаться с Зеленским и не собирается, предпочитая обсуждать Украину с теми, кто реально ею управляет. Переговоры с США и НАТО, которые состоятся в начале января, как раз и предполагают наличие таких кураторов за столом переговоров.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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