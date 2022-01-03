"Песню" дальневосточного леопарда сняли на видео в Приморье

Для этого была использована фотоловушка

Редчайшие кадры поведения дальневосточного леопарда и даже его голос удалось записать при помощи фотоловушки в Приморье, сообщает "ТВ Центр".

Более минуты пятнистый красавец находился в объективе камеры, установленной в национальном парке "Земля леопарда". А его протяжный и грозный рык уже назвали "новогодней песней". По словам зоологов, таким образом животные могут искать для себя спутницу.

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