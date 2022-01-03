Путин дал поручения по организации работы в угольной промышленности

Ответственность работодателей будет усилена

Возможность приостановки деятельности шахт, не соблюдавших требования безопасности, пропишут в Кодексе об административных правонарушениях. Такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Полный список опубликован на сайте Кремля. Так, предлагается усилить ответственность работодателей за нарушение норм по охране труда на опасных производствах. Работникам, пострадавшим при ЧП, увеличат компенсации за счет собственников шахт.

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