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Путин поговорил с президентом Таджикистана

16:06
  • понедельник
  • 03 января 2022

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года.

"В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года – были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - добавили в Кремле.

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