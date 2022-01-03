Путин поговорил с президентом Таджикистана

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество
В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года.
"В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года – были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - добавили в Кремле.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram