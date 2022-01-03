Ядерная "пятерка" выступила с совместным заявлением

Оно посвящено мировой безопасности

Дальнейшее распространение ядерных вооружений в мире должно быть предотвращено. Об этом говорится в совместном заявлении пяти ядерных держав - России, Китая, США, Великобритания и Франции. Оно размещено на сайте Кремля.

Отмечается, что в ядерной войне не может быть победителей. "Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями", - говорится в заявлении.

Страны намерены и дальше заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации. "Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - отмечается в сообщении.

Ранее Россия призвала США самым серьезным образом отнестись к инициативе Москвы по гарантиям безопасности. Как заявил заместитель главы нашего МИД Сергей Рябков, международная обстановка сейчас накалена, и в общих интересах снизить напряженность.

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