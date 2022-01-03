Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

На месте инцидента работают следователи

В Витебской области Белоруссии в понедельник произошло крупное ДТП. Экскурсионный автобус с более чем 40 гражданами России столкнулся с легковушкой.

По данным Минска, погиб водитель машины. Трое россиян находятся в тяжелом состоянии. "Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", - приводит ТАСС сообщение следователей.

Между тем РИА Новости сообщает, что пострадали более 40 человек. На месте инцидента работают судмедэксперты, а также сотрудники ГАИ.

Накануне в Рязанской области пассажирский автобус врезался в опору железнодорожного моста. В результате ДТП погибли пять человек, десятки пострадали.

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