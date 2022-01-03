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Президента Бразилии экстренно госпитализировали

17:37
  • понедельник
  • 03 января 2022

Он пройдет обследование

Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник госпитализирован в экстренном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Причина - кишечная непроходимость.

По словам бразильского лидера, врачи его обследуют для возможной операции. В настоящий момент состояние Болсонару стабильное.

Ранее президента Бразилии признали виновным в распространении коронавируса. Парламентская комиссия страны заявила сразу о девяти нарушениях.

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Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
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