Президента Бразилии экстренно госпитализировали

Он пройдет обследование

Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник госпитализирован в экстренном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Причина - кишечная непроходимость.

По словам бразильского лидера, врачи его обследуют для возможной операции. В настоящий момент состояние Болсонару стабильное.

Ранее президента Бразилии признали виновным в распространении коронавируса. Парламентская комиссия страны заявила сразу о девяти нарушениях.

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