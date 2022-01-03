Собянин рассказал о строительстве спорткомплексов с катками в Москве

Что в планах?

В Москве есть все для занятий хоккеем. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе порядка 1,4 тысячи дворовых и районных катков, а также десятки больших ледовых арен. В будущем откроются спорткомплексы с катками на Ленинградском проспекте, в Куркино, Лужниках, а также районе Некрасовка.

Сергей Собянин отметил, что хоккей – это игра миллионов. "Занимайтесь!" – добавил мэр.

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