Стало известно о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Белоруссии

Авария произошла в Витебской области
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что жизни пострадавших в аварии с автобусом в Белоруссии россиян вне опасности, вся необходимая помощь им оказывается им полном объеме.
"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами", - приводит его слова ТАСС.
Главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич рассказал РИА Новости, что все пострадавшие в ДТП находятся в стабильном состоянии.
Авария произошла в понедельник в Витебской области. Экскурсионный автобус с десятками россиян столкнулся с легковым автомобилем. Подробности ДТП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram