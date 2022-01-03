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Стало известно о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Белоруссии

18:40
  • понедельник
  • 03 января 2022

Авария произошла в Витебской области

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что жизни пострадавших в аварии с автобусом в Белоруссии россиян вне опасности, вся необходимая помощь им оказывается им полном объеме.

"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами", - приводит его слова ТАСС.

Главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич рассказал РИА Новости, что все пострадавшие в ДТП находятся в стабильном состоянии.

Авария произошла в понедельник в Витебской области. Экскурсионный автобус с десятками россиян столкнулся с легковым автомобилем. Подробности ДТП устанавливаются.

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Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
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