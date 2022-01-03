Снежный буран обрушился на Вашингтон

Осадки будут идти до конца дня

На Вашингтон впервые за нынешнюю зиму обрушился снежный буран. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости. Город засыпало толстым слоем снега.

Национальное бюро погоды предупредило автомобилистов: до конца дня может выпасть порядка 30 сантиметров осадков.

20 декабря снегом засыпало Александрию на берегу Средиземного моря. Жители города удивились, увидев утром заснеженные улицы.

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