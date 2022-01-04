Коронавирусом в России заболели 15 903 человека

Вылечился за сутки 27 071 заболевший

В России за минувшие сутки зарегистрировано 15 903 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

За последние 24 часа скончались 834 человека, выздоровел - 27 071 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1 967. В Московской области за сутки заболели 974 человек, в Санкт-Петербурге - 1 297.

За весь период пандемии в стране выявлено 10 570 212 случаев инфекции. Умерли 312 187 пациентов. Выздоровели 9 575 147 человек.

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