Коронавирусом в России заболели 15 903 человека

Вылечился за сутки 27 071 заболевший
В России за минувшие сутки зарегистрировано 15 903 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
За последние 24 часа скончались 834 человека, выздоровел - 27 071 заболевший.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1 967. В Московской области за сутки заболели 974 человек, в Санкт-Петербурге - 1 297.
За весь период пандемии в стране выявлено 10 570 212 случаев инфекции. Умерли 312 187 пациентов. Выздоровели 9 575 147 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram