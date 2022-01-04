Более 241,7 млн тестов на коронавирус провели в России

Данные сообщили в Роспотребнадзоре
Более 241,7 млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает Telegram-канал проекта "Стопкоронавирус.рф".
"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 241,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 197 тыс. тестов на коронавирус", - говорится в публикации.
Также сообщается, что под медицинским наблюдением в России остаются 1 150 738 человек.
Ранее сообщалось, что число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram