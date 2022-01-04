Более 241,7 млн тестов на коронавирус провели в России

Данные сообщили в Роспотребнадзоре

Более 241,7 млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает Telegram-канал проекта "Стопкоронавирус.рф".

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 241,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 197 тыс. тестов на коронавирус", - говорится в публикации.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением в России остаются 1 150 738 человек.

Ранее сообщалось, что число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США.

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