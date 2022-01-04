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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

09:52
  • вторник
  • 04 января 2022

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 292 560 622, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
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С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 449 495 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 56 191 523 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 827 749.

В мире появился ещё один штамм коронавируса. Его обнаружили на юге Франции у туристов, вернувшихся из Камеруна. Пока зафиксированы 12 случаев заболевания. Учёные утверждают, что в новом варианте - 46 мутаций. Насколько он опасен, пока неизвестно.

Весь мир продолжает борьбу с другим штаммом – "омикроном". Накануне он стал доминирующим в Норвегии. В королевстве более 65% всех случаев инфицирования приходится именно на южноафриканскую мутацию. И властям срочно пришлось вводить ограничительные меры.

С каждым днём из-за "омикрона" осложняется ситуация в США. В Нью-Йорке закрыли четыре линии метро. Персонал находится на карантине и работать некому. С этого дня в Штатах одобрено применение бустерных доз вакцины для подростков 12 -15 лет.

В Европе тем временем снова - протесты. Накануне против  ограничений выступали сразу в нескольких городах Германии. Хотя меры в стране сейчас намного легче, чем во время предыдущих волн коронавируса.

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