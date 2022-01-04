Собянин подвел итоги 2021 года в транспортной сфере

В частности, в Москве появилось 12 новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на 2022 год у властей столицы запланированы большие планы по строительству метро, МЦД и дорог для москвичей. Он также подвел итоги 2021 года в этой сфере: за год в Москве было построено 12 новых станций метро, 8 городских вокзалов и свыше 90 километров дорог.

"Прошлый год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы. Таких темпов строительства транспортной инфраструктуры, как сейчас, не было в Москве никогда", - написал Собянин в сообщении для своего персонального сайта.

Впервые за последние 100 лет в Москве был открыт новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования — "Восточный".

Кроме этого, в 2021 году на финишную прямую вышло строительство Северо-Восточной хорды. Новые участки хорды связали Открытое и Ярославское шоссе с развязкой на проспекте Мира.

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