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Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов из-за непогоды

10:23
  • вторник
  • 04 января 2022

В очереди на границе скопились порядка 340 большегрузных автомобилей

Снегопады и штормовой ветер - во власти непогоды находятся сразу несколько регионов страны.

Сильная метель пришла в Сахалинскую область. Закрыта переправа Ванино-Холмск - на побережье порывы ветра достигают 25 метров в секунду. По фактическим метеоусловиям работает аэропорт Южно-Сахалинска. Запрещен проезд по ряду автомобильных трасс. Больше всего участков, на которых перекрыто движение, находятся в районе Невельска, там практически нулевая видимость.

Вновь закрыта Военно-грузинская дорога. Накануне вечером проезд разрешили, но после ухудшения погоды опять ввели ограничения. В очереди на границе скопились порядка 340 большегрузных автомобилей.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории республики Грузии ограничено движение для большегрузного автотранспорта через пункт пропуска верхний Ларс. На данный момент ГУ МЧС России республики Северная Осетия - Алания развернут мобильный пункт обогрева", - сообщил Алан Кокаев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания.

В Краснодарском крае - мокрый снег с дождем. Синоптики также прогнозируют грозы и отмечают, что это погодное  явление очень опасно. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи. Население и туристов оповестили  о возможном сходе лавин. Закрыты несколько горнолыжных склонов. Оперативные службы переведены в усиленный режим работы. Снегопады ждут и в Центральной России. Сегодня метель накроет Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую области. А завтра непогода доберется до Московской, Тверской и Ивановской областей.

Сильная метель парализовала и несколько американских штатов. На востоке страны без света остались около 700 тысяч жителей. Отменены или задержаны 8 тысяч авиарейсов. В снежный плен попал и Джо Байден. После приземления на авиабазе Эндрюс президенту пришлось полчаса ждать в самолёте, пока расчистят взлетно-посадочную полосу. И только потом спуститься по трапу. Синоптики прогнозируют - в ближайшие сутки на востоке США может выпасть до 30 сантиметров снега. Метель уже нарушила работу федерального правительства. Закрыты госучреждения. В Белом доме отменили брифинги для журналистов.

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