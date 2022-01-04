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Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии

10:33
  • вторник
  • 04 января 2022

Во вторник туристы пройдут обследование

Все пострадавшие в крупной аварии на территории Белоруссии россияне находятся в стабильном состоянии. Им оказывают помощь в полном объеме.

Накануне под Витебском в экскурсионный автобус врезался легковой автомобиль, который во время обгона выехал на встречную полосу движения. Водитель погиб. Автобус от удара перевернулся. Пострадал 41 человек, среди них четверо детей. Все они с различными травмами доставлены в больницу.

Состояние шестерых сейчас медики оценивают как тяжелое. Еще 18 - средней степени тяжести. Сегодня российские туристы пройдут полное обследование. Ситуация находится на контроле нашего Минздрава. Возбуждено уголовное дело.

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Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
Последствия ДТП с участием автобуса в Белоруссии
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