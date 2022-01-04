Российские военные подготовили новогодние акции для детей Сирии

В частности, большой гумконвой прибыл в окрестности Дамаска

Российские военные проводят праздничные гуманитарные акции в различных районах Сирии. Новогодние подарки вручили воспитанницам сиротского дома в Алеппо. Также в центр доставили электрогенераторы и необходимую бытовую технику. Большой гумконвой прибыл и в окрестности Дамаска. Местным школьникам раздали канцелярские принадлежности, сладости и игрушки.

Детская толпа шумит в ожидании начала раздачи подарков. Пока взрослые принимают привезенные российскими военными генераторы, телевизоры и другую бытовую технику, дети столпились в ожидании своих новогодних подарков. Сладости и игрушки им сегодня привезли офицеры главной военной прокуратуры, которые взяли шефство над этим сиротским домом в Алеппо. Участие в новогодней акции приняли и сотрудники центра по примирению враждующих сторон.

"Руководство сиротского дома, как и правительство, губернатор, очень тепло отзывается о нашей помощи, что мы делаем, помогаем детям. Это очень приятно, приятно делать хорошие дела для детей, которые лишены самого главного – родителей", - заявил Антон Гончаров, представитель ЦПВС России.

В этом приюте живут несколько десятков девочек-сирот, которые остались без родителей в результате войны. И сейчас для них особенно важны внимание и забота. Как и для всех детей в Сирии в эти новогодние дни. Поэтому российские военные разъехались по населенным пунктам и школам, чтобы подарить детям праздник.

"Центром по примирению враждующих сторон было организовано проведение гуманитарной акции в районе Дахид Аль Асад города Дамаска для учащихся средней школы данного района. В ходе акции было выдано 1240 гуманитарных наборов, новогодних наборов для учащихся школы", - сообщил Алексей Савенков, представитель ЦПВС России.

До войны эта школа в пригороде Дамаска считалась элитной. Но сегодня ее проблемы типичны для всех образовательных учреждений Сирии.

"Школа нуждается в ремонте, во время войны здание занимали боевики. Сейчас у нас плохо оборудованы классы: нужны методические материалы, игрушки для первоклассников", - говорит директор начальной школы Аза Кассым.

Российские военные уже запланировали новую встречу. В следующий раз они привезут школьникам спортинвентарь, о чем так просила директор школы и, конечно, же сладкие подарки.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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