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Российские военные подготовили новогодние акции для детей Сирии

10:50
  • вторник
  • 04 января 2022

В частности, большой гумконвой прибыл в окрестности Дамаска

Российские военные проводят праздничные гуманитарные акции в различных районах Сирии. Новогодние подарки вручили воспитанницам сиротского дома в Алеппо. Также в центр доставили электрогенераторы и необходимую бытовую технику. Большой гумконвой прибыл и в окрестности Дамаска. Местным школьникам раздали канцелярские принадлежности, сладости и игрушки.

Детская толпа шумит в ожидании начала раздачи подарков. Пока взрослые принимают привезенные российскими военными генераторы, телевизоры и другую бытовую технику, дети столпились в ожидании своих новогодних подарков. Сладости и игрушки им сегодня привезли офицеры главной военной прокуратуры, которые взяли шефство над этим сиротским домом в Алеппо. Участие в новогодней акции приняли и сотрудники центра по примирению враждующих сторон.

"Руководство сиротского дома, как и правительство, губернатор, очень тепло отзывается о нашей помощи, что мы делаем, помогаем детям. Это очень приятно, приятно делать хорошие дела для детей, которые лишены самого главного – родителей", - заявил Антон Гончаров, представитель ЦПВС России.

В этом приюте живут несколько десятков девочек-сирот, которые остались без родителей в результате войны. И сейчас для них особенно важны внимание и забота. Как и для всех детей в Сирии в эти новогодние дни. Поэтому российские военные разъехались по населенным пунктам и школам, чтобы подарить детям праздник.

"Центром по примирению враждующих сторон было организовано проведение гуманитарной акции в районе Дахид Аль Асад города Дамаска для учащихся средней школы данного района. В ходе акции было выдано 1240 гуманитарных наборов, новогодних наборов для учащихся школы", - сообщил Алексей Савенков, представитель ЦПВС России.

До войны эта школа в пригороде Дамаска считалась элитной. Но сегодня ее проблемы типичны для всех образовательных учреждений Сирии.

"Школа нуждается в ремонте, во время войны здание занимали боевики. Сейчас у нас плохо оборудованы классы: нужны методические материалы, игрушки для первоклассников", - говорит директор начальной школы Аза Кассым.

Российские военные уже запланировали новую встречу. В следующий раз они привезут школьникам спортинвентарь, о чем так просила директор школы и, конечно, же сладкие подарки.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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Новогодние подарки для детей Сирии
Российские военные подготовили новогодние акции для детей Сирии
Российские военные подготовили новогодние акции для детей Сирии
Российские военные подготовили новогодние акции для детей Сирии
Российские военные подготовили новогодние акции для детей Сирии
Новогодние подарки для детей Сирии
Новогодние подарки для детей Сирии
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