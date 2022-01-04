Сергунина рассказала о поддержке туристических стартапов в Москве

Благодаря Moscow Travel Factory на рынке появилось несколько прорывных решений

Власти Москвы активно поддерживают стартапы в сфере туризма. Как напомнила заммэра столицы Наталья Сергунина, в городе действует программа Moscow Travel Factory.

Акселератор помогает разработчикам улучшить их проекты, получить обратную связь от экспертов и заключить первые контракты. "В конечном счете программа направлена на то, чтобы предприниматели смогли вывести на рынок свои перспективные решения и расширить клиентскую базу", - приводятся на сайте mos.ru слова Сергуниной.

Благодаря Moscow Travel Factory на российском туристическом рынке в 2021 году появилось несколько прорывных цифровых решений.

Одним из самых успешных был признан проект, который исключает применение во время туристических экскурсий традиционного радиооборудования. В качестве альтернативы разработчик предлагает установить на смартфон гида специальное приложение, которое превратит его в передатчик.

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