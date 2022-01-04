"Посмеялся от души": Порошенко показал мем с Зеленским

Экс-президент Украины поблагодарил подписчиков за юмор

Бывший президент Украины Петр Порошенко показал мем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Публикация появилась в официальном Facebook-аккаунте экс-лидера Незалежной.

"Фотожаба" представляет собой коллаж из двух фотографий. На одном снимке запечатлен Порошенко с ножом в руках, а на другом, сделанном во время концерта студии "Квартал 95", — Зеленский, который стоит с поднятыми руками и со спущенными штанами.

"Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы - это что-то незабываемое. Посмеялся от души", — отметил Порошенко в соцсети.

Ранее сообщалось, что два украинских телеканала — "Прямий" и "5 канал" — в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко вместо поздравления Зеленского.

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