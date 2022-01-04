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Жертвами пожара в Москве стали 3 человека

11:32
  • вторник
  • 04 января 2022

Возбуждено уголовное дело

В Москве следователи возбудили уголовное дело после ЧП, которое унесло жизни трех человек.

По данным пресс-службы СК по Москве, ночью 4 января в результате пожара в многоэтажке сгорели две женщины. "Ещё один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты 5 этажа. От полученных повреждений он скончался", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Трагедия произошла на Кавказском бульваре. В настоящее время сотрудники СК допрашивают соседей. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

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