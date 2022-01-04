ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брагин объяснил назначение Ротенберга главным тренером ХК СКА

12:09
  • вторник
  • 04 января 2022

Бывший главный тренер высказался об изменениях в штабе клуба

Главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА назначен Роман Ротенберг. Валерий Брагин, занимавший эту должность последние полтора сезона, теперь займет позицию старшего тренера.

Брагин связал перестановки в связи с подготовкой к Олимпиаде. До соревнований осталось меньше 10 матчкй. В декабре в СКА опробовали вариант, при котором Ротенберг выполнял функции главного тренера. В итоге команде удалось добиться результата.

"Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей", — цитирует Брагина сайт армейского коллектива.

С 2011 года Ротенберг занимает менеджерские должности в армейском клубе. С прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Роман Ротенберг и Валерий Брагин
Роман Ротенберг и Валерий Брагин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.