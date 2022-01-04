Брагин объяснил назначение Ротенберга главным тренером ХК СКА

Бывший главный тренер высказался об изменениях в штабе клуба

Главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА назначен Роман Ротенберг. Валерий Брагин, занимавший эту должность последние полтора сезона, теперь займет позицию старшего тренера.

Брагин связал перестановки в связи с подготовкой к Олимпиаде. До соревнований осталось меньше 10 матчкй. В декабре в СКА опробовали вариант, при котором Ротенберг выполнял функции главного тренера. В итоге команде удалось добиться результата.

"Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей", — цитирует Брагина сайт армейского коллектива.

С 2011 года Ротенберг занимает менеджерские должности в армейском клубе. С прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.

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