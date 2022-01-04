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Капитализация Apple превысила $3 трлн

12:18
  • вторник
  • 04 января 2022

Американская компания стала первой в истории фирмой, чья капитализация превысила эту отметку

Капитализация Apple Inc. в понедельник на короткое время поднималась выше трех триллионов долларов. Это первая в мире публичная компания, рыночная стоимость которой пробила эту отметку.

По данным Nasdaq, сейчас (4 января, 12:16 мск) капитализация компании составляет 2,986 триллиона долларов.

20 августа 2020 года рыночная стоимость Apple впервые поднялась выше двух триллионов долларов.

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