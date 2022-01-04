Эксперты прокомментировали заявление лидеров стран ядерной "пятерки"

Решение называют настоящим прорывом

Главная международная новость дня, имеющая поистине мировое значение. Пятёрка постоянных членов Совбеза ООН по инициативе Москвы приняла совместное заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Решение называют настоящим прорывом в условиях политической конфронтации между западными странами, Китаем и Россией. Однако путь переговоров был непростым, а опасения по-прежнему остаются.

Заявление о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны Москва предлагала подписать ещё администрации экс-президента США Дональда Трампа. Однако тогда эту российскую инициативу Вашингтон демонстративно оставил без ответа. Вместо него США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. А также собирались не продлевать соглашение СНВ-3. Добиться его пролонгации России удалось лишь после прихода в Белый дом Джо Байдена, который в итоге поставил свою подпись и под коммюнике "ядерной пятёрки".

"Документ был подготовлен по российской инициативе и при самом активном участии представителей нашей страны. Рассчитываем, что в нынешних условиях международной безопасности, одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений. А также содействовать укреплению доверия и созданию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями", - прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Этот крайне важный для мира документ, который продвигала Москва, долгое время согласовывали по дипломатическим каналам. В итоге под ним подписались лидеры России, США, Франции, Великобритании и Китая. Они подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Подобные тезисы прозвучали впервые. Кроме того, страны выразили готовность и дальше препятствовать распространению ядерного оружия в мире. В западной прессе это совместное заявление назвали крайне важным и своевременным, особенно в нынешних условиях.

"Совместное заявление "пятерки" Совбеза – редкость. Пять ядерных держав уже подтвердили свою волю к действиям против дальнейшего распространения ядерного оружия. Отношения между Россией и США сейчас крайне напряжены из-за украинского кризиса. Правительство России заявило, что совместное заявление ООН было принято по инициативе и при чрезвычайно активном участии России. В Москве выразили надежду, что это послужит глобальной разрядке", - пишет Tagesschau.

И она, действительно, нужна, учитывая ту напряженность, которая сейчас складывается между государствами, обладающими ядерным оружием. Заявление о том, что оно будет использоваться только для обороны и сдерживания, крайне важно и позволяет в какой-то степени снизить накал.

"Это очевидно хорошее заявление – именно то, которого все ждали. Но, к сожалению, оно не спасает от всех вероятных угроз. По моему мнению, основной риск возникновения ядерной войны в ближайшее время исходит из региона Кашмира, то есть от Индии и Пакистана, а также с Корейского полуострова и из Ирана", - убежден политический аналитик Малкольм Дэвис.

"Здесь новизна заключена в том, что впервые за долгое время 5 стран, у которых есть серьёзные противоречия, смогли подписать данный документ. Но очень мало информации о том, что должно последовать за этим заявлением", - сказал писатель и политик Николай Стариков.

Одним из таких шагов, говорят эксперты, могло бы стать подписание совместного документа о том, что страны, обладающие ядерным оружием, никогда не будут применять его первыми. Впрочем, и нынешнее коммюнике "ядерной пятерки", многие тезисы в котором прозвучали впервые, уже выглядит как огромный успех. И его непременно стоит развивать.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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