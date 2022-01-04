Куда сходить в Москве на новогодних каникулах

Крутые горки, лыжные маршруты, а также увлекательные выставки и концерты - яркие впечатления и незабываемые эмоции гарантированы

Время зимних чудес и развлечений! В Коломенском, в бывшей царской резиденции, можно прокатиться с ветерком, хоть по дорожкам, хоть вот так дружной компанией с большой тюбинговой горки.

Популярностью в Коломенском пользуется и каток на Ярмарочной площади. Не умеете держаться на коньках - на тренировках научат. А о пользе движения на свежем воздухе - особенно после первых праздничных дней - и говорить не приходится.

Можно заняться и лыжным спортом. В "Сокольниках" есть прокат, а лыжных трасс здесь больше, чем в любом другом парке – 15. И рассчитаны они на всех - от новичков до экстремалов. Кататься можно и коньковым, и классическим стилем.

Из-за пандемии на мастер-классы - не попасть. Однако столичные парки подготовили онлайн-программы. Стоит только заглянуть в социальные сети сада имени Баумана или парка "Дубки" - можно научиться готовить вкусный салат на праздничный стол или создавать рождественские подарки.

На выставке в музее-усадьбе "Остафьево" - история советской ёлочной игрушки. Обычай наряжать елку на Рождество в России появился еще в девятнадцатом веке. После революции об этой традиции забыли. А когда снова решили отмечать - уже не Рождество, а Новый год, - то игрушки изменились кардинально. Вместо Вифлеемской звезды на елке засияла красная пятиконечная. Шары украсила советская символика. Индустрия елочных игрушек всегда откликалась и на события в стране. После первых полетов в космос появились фигурки космонавтов. А благодаря генсеку Никите Хрущёву стала популярна игрушка в виде кукурузы.

В музее-усадьбе Остафьево можно посетить не только эту выставку, но и познакомиться с основной экспозицией. Имение князей Вяземских тесно связано с именами Пушкина и Карамзина. И, конечно же, стоит остаться в усадьбе на концерт.

А место, где сейчас происходят самые главные чудеса, хорошо известно! Самое время навестить московскую Усадьбу Деда Мороза! Пройтись по снежным комнатам с волшебными деревьями. Увидеть фабрику подарков. И самое заветное желание лучше тоже загадать здесь.

Экскурсии, выставки, концерты, лыжные трассы, катки-гиганты и горки - и впереди почти целая неделя каникул, чтобы поверить в новогодние чудеса!

Юлия Богоманшина, Арсений Калашников, Вадим Тищенко, Валерия Рождественская, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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