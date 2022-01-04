Мишустин призвал РЖД в новогодние праздники обеспечить безопасность перевозок

Премьер встретился с главой компании Олегом Белозеровым

В праздничные дни необходимо обеспечить безопасность и надёжность железнодорожных перевозок. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозёровым. Говорили об итогах работы компании за минувший год.

Глава правительства отметил, что на развитие холдинга заложен беспрецедентный объем инвестиций - свыше 3 триллионов рублей. Предстоит большая работа по развитию инфраструктуры и повышению комфорта поездок. По словам Олега Белозёрова, в прошлом году уже появились дополнительные пригородные маршруты в регионах, запущена новая линейка двухэтажных поездов, были построены и реконструированы десятки вокзалов. Ещё одно важное решение - допуск женщин к работе машиниста. Также речь зашла о борьбе с пандемией.

"Мы используем все режимы для того, чтобы защитить и своих сотрудников, и пассажиров. 42 тысячи человек у нас находится в удалённом режиме. А такие специалисты, как проводники пассажирского комплекса, локомотивные бригады, те, кто особенно необходим, работают по специальным требованиям", - сообщил Белозеров.

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