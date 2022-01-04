Снежный шторм в США унес жизни пятерых человек

Сотни тысяч домов остались без света

В США снежный буран парализовал жизнь сразу нескольких штатов. От удара стихии погибли двое детей. Школы и госучреждения временно закрыты, сотни тысяч жителей остались без света. В аэропортах произошел коллапс. Непогода внесла коррективы даже в график президента.

Оборваны провода, без света остались больше 800 тысяч жилых домов. На дорогах - сугробы. На восток США обрушился мощнейший снежный шторм. Он унёс жизни пяти человек. Среди погибших - двое детей. Как сообщают местные журналисты, их придавило поваленными деревьями.

Непогода накрыла восемь штатов и столичный округ. Сильней всего досталось Вашингтону, Мэриленду и Вирджинии. В аэропортах отменили или задержали свыше десяти тысяч рейсов. По сводке Национального метеобюро, только накануне в столице США за несколько часов выпало 30 сантиметров снега.

В городе не ходит общественный транспорт, перекрыты автотрассы, не работают школы и многие государственные учреждения. Белый дом даже отменил плановый брифинг для журналистов. В снежный буран попал и борт номер один. Президент Джо Байден возвращался в столицу после новогодних праздников из Делавэра. Самолёт сел на авиабазе Эндрюс, несмотря на метель, но вот выпустить президента получилось только спустя полчаса. Работники воздушной гавани с трудом подкатили трап к судну - колёса просто вязли в мокром снегу. А сотруднику секретной службы пришлось нарушить протокол и подстраховать первое лицо на трапе. Впрочем, как только буран на время стих, жители Вашингтона устроили битву в снежки у стен Белого дома и Капитолия.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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