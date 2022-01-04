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В НАТО назвали дату переговоров с Россией

13:02
  • вторник
  • 04 января 2022

Стороны обсудят кризис на Украине и предложения Москвы по безопасности в Европе

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил переговоры между альянсом и Россией на 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военного блока.

Ранее Россия предложила НАТО обсудить гарантии по безопасности, которые включают требование Москвы вывести ядерное оружие США из Европы и отказ альянса от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.

В НАТО не сообщили о повестке встречи 12 января. Однако Столтенберг в декабре заявил, что предлагает созвать в начале 2022 года Совет Россия — НАТО для обсуждения ситуации на Украине.

Как ожидается, 10 января начнутся российско-американские переговоры по вопросам безопасности в Женеве.

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