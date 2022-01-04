"Плюну в рожу": Собчак довела блогера Блиновскую до истерики

Беседа журналистки с автором "марафонов личностного роста" получилась весьма напряженной

Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у блогера Елены Блиновской, которая известна в Сети благодаря "марафону личностного роста".

Беседа телеведущей и коуча для шоу "Осторожно: Собчак" получилась весьма напряженной. Многие вопросы Собчак вызвали явное раздражение у Блиновской.

"Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт. Я реально на тебя обиделась, потому что ты жестко обесцениваешь мой продукт", — заявила Блиновская.

Также не понравились блогеру вопросы о доходах и налогах. "Ты лезешь мне в трусы! Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?" — воскликнула коуч.

Елена Блиновская — блогер, создательница "Марафона желаний".

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