Владимир Путин встретился с Героем России Борисом Обносовым

Беседа состоялась в Ново-Огареве

Владимир Путин сегодня в Ново-Огареве провел встречу с генеральным директором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым.

Компании в этом году исполняется 20 лет, и сегодня она объединяет 38 предприятий, на которых работают 55 тысяч человек. За последние годы производство прошло модернизацию и техническое переоснащение и сегодня успешно решает задачи повышения обороноспособности страны. 20 различных типов оружия прошли госиспытания. Отдельно президент остановился на вопросе подготовки новых кадров.

В декабре Путин присвоил Обносову звание Героя России. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", гендиректором которой он работает, является разработчиком гиперзвуковых ракет "Циркон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram