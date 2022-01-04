У нового штамма COVID-19 нашли 46 мутаций

Во Франции забили тревогу

Во Франции обнаружили ещё один новый штамм коронавируса, в котором насчитывают 46 мутаций. Инфекцию выявили у 12 туристов, вернувшихся из Камеруна. По мнению учёных, этот вариант появился именно там. О потенциальной опасности данных пока нет, сейчас все силы брошены на борьбу со штаммом "омикрон". Он уже стал доминирующим в Норвегии.

В США зафиксировали максимум за всё время пандемии. За минувшие сутки положительные тесты получили свыше миллиона человек. На фоне роста заболеваемости из-за нехватки персонала в метро Нью-Йорка приостановили движение по четырем маршрутам.

Вспышка коронавируса произошла на круизном лайнере, прибывшем в порт Генуи. Ковид обнаружили, по меньшей мере, у 150 пассажиров. Теперь итальянцев доставят домой на спецтранспорте, а иностранцев разместят в местных медучреждениях.

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