Вяльбе расплакалась из-за победы Непряевой в "Тур де Ски"

Спортсменке первой среди российских лыжниц удалось выиграть общий зачет многодневной гонки

Лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки "Тур де Ски". Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила, что ждала этой победы 11 лет.

"Плакала и радовалась. Я ждала этой победы 11 лет от женщин. Надеюсь, что Натальи это придаст больше уверенности. Это хороший шаг перед главным стартом сезона", — сказала Вяльбе в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Ранее в турнире побеждали только российские мужчины, это случалось четыре раза в истории.

Наталье Непряевой 26 лет. Она завоевала бронзу на ОИ в 2018 году в эстафете. Спортсменка также является двукратным бронзовым призером ЧМ-2019 в скиатлоне и эстафете.

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