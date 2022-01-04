В Нижегородской области выявили первый случай "омикрона"

Пациентка находится в среднетяжелом состоянии

В Нижегородской области выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса "омикрон". Как сообщили ТАСС местные власти, 28-летняя пациентка находится в среднетяжелом состоянии. Заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% легких.

Известно, что девушка не была вакцинирована. Сейчас она проходит лечение в одном из госпиталей Нижнего Новгорода. "Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области", - сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Telegram-канал Mash пишет, что "омикроном" заболела аспирантка из Нигерии, когда летала домой. Она находится в ковидном отделении больницы имени Семашко.

Ранее власти Франции забили тревогу из-за обнаружения нового штамма коронавируса. У него нашли десятки мутаций.

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