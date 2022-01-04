На центр России обрушится сильный снегопад

Метели пройдут в Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской и Липецкой областях

Снегопад и сильный ветер нарушили транспортное сообщение на Сахалине. Из-за непогоды в регионе пришлось закрыть несколько участков автомобильных дорог. Поступают сообщения о десятках аварий - водители не справляются с управлением на обледеневших трассах. Осложняет ситуацию плохая видимость. По фактической погоде работает аэропорт.

В Сочи до конца дня продлили штормовое предупреждение - в городе ливень, а в горах - серьезная угроза схода лавин и селей.

Больше трёх сотен машин ждут возобновления движения на Военно-грузинской дороге, которую сегодня ночью вновь пришлось закрыть из-за ухудшения погодных условий и гололёда. Сотрудники МЧС развернули для водителей пункты обогрева.

В ближайшие часы сильные снегопады обрушатся на Центральную часть России. Метели пройдут в Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской и Липецкой областях. В столичном регионе обширный северо-западный циклон, который принесёт обильные осадки, ожидается в среду.

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