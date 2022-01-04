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Прилучный купил сыну квартиру

17:20
  • вторник
  • 04 января 2022

Жилье даже не пришлось брать в ипотеку

Актер Павел Прилучный купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру. Об этом он рассказал в интервью Hello.

"Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку я не готов, потому что только рассчитался за одну. Решил искать другую квартиру", — сообщил журналистам артист.

Однако спустя неделю актеру предложили персональную скидку.

"Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает! Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея. Как после этого не верить в чудеса?" — рассказал Прилучный.

Павел Прилучный — российский актер театра и кино. Широкую известность ему принесло участие в проектах "На игре" и "Закрытая школа". Кроме сына, у него также есть дочь Мия от Агаты Муцениеце. 

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